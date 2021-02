Deník na návštěvěZdroj: Deník

Po několika změnách majitelů se však konečně podařilo najít někoho, kdo to se záchranou myslí vážně. Daniel Urban zachránil zámek doslova za pět minut dvanáct. „Na klenbu tlačila obrovská zátěž a statika byla výrazně narušena. Myslím, že by netrvalo dlouho a zdivo by se doslova rozestoupilo,“ uvedl majitel zámku, který areál koupil zhruba před pěti roky.

Pustil se do jeho rekonstrukce a dnes už zámek svému pánu, ani obci, žádnou ostudu nedělá. Naopak. Nová fasáda a nová okna v prvním patře dělají z památkového objektu opět důstojnou dominantu.

Majitel o cebivském zámku věděl už z dětství. „Často jsem do okolí jezdil. A dlouhou dobu jsem hledal kulturní památku podobného charakteru jako je Cebiv, abych mohl uskutečnit záměry, které mám. A tady jsem ji našel. Zámek mne překvapil, je velmi kvalitně postaven, což jako stavař oceňuji,“ řekl Deníku Urban před rokem a půl, když zámek poprvé od zahájení rekonstrukce zpřístupnil veřejnosti.

Od té doby se práce opět výrazně posunuly. Nejprve ovšem bylo třeba vyklidit sklepy od metrových nánosů odpadů a splašků, vyklidit a vyčistit všechny místnosti, opravit klenby a omítky v sala terreně (vstupní hala), která dostala i novou dlažbu, opravit řadu dalších prostor, včetně fasády. „Zámek má tři tisíce metrů podlahových ploch, k tomu budovy a prostor okolo,“ uvedl majitel.

Nejvíce starostí při záchraně právě dělala narušená statika. Tomu už je v současné době zažehnáno. „I když rychlost oprav nám komplikuje koronavirus a opatření kolem něj, podařilo se nám opravit všechny statické poruchy,“ řekl Deníku majitel tento týden.

Objekt se podle jeho slov také podařilo očistit od všech nevhodných stavebních zásahů z dob socialismu. „Kromě čelní fasády máme opravenou fasádu do dvora a v březnu začneme s poslední částí fasády. To by mělo být kompletně hotovo v květnu,“ doplnil Urban s tím, že do léta by měl mít objekt také všechna okna. V přízemí se pak dělá kavárna s toaletami, opravuje se zázemí kuchyně a v plném proudu jsou také práce na rekonstrukci hospodářských budov, ze kterých by měl být menší hotel.

Po dokončení bude zámek částečně přístupný veřejnosti, k dispozici bude i menší sál, který se objevil po odstranění stavebních zásahů z posledních desetiletí minulého století. „Počítám s tím, že tady budu i bydlet,“ řekl majitel už předloni.

Pokrok v záchraně si pochvaluje také obec. „V poválečném období převzaly zámek statky, které v něm hospodařily a v objektu byly kanceláře, jídelna, sklady. V posledních desetiletích byl ale zámek nevyužívaný a chátral. Jsme rádi, že se nový majitel pustil do opravy a výsledky jsou vidět,“ okomentoval Deníku starosta Zdeněk Kovář.