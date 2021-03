Celkem sedmadvacet hasičů působí ve Sboru dobrovolných hasičů v Cebivi. Z toho je pět žen a jeden hasič v kategorii mládeže.

Z činnosti SDH Cebiv. | Foto: SDH Cebiv a Deník/Jiří Kohout

"Oproti minulým letům má SDH Cebiv mnohem méně členů, ale to do budoucna chceme změnit. Například v roce 2009 jsme měli jednačtyřicet hasičů. Nyní se snažíme přijímat každým rokem nové členy a zapojovat je do činností SDH," sdělili Deníku za cebivský sbor Marek Jonáš a David Kasič. Jak dodali, cílem je obnovit družstva mladých hasičů a vychovávat další plnohodnotné členy pro další generace SDH Cebiv.