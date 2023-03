Téměř každý týden se pro neustálý zájem objevuje v poledním menu v Klášterní restauraci v Kladrubech. Jeho cena včetně přílohy je 135 Kč bez ohledu na to, jestli si dáte hranolky, bramborovou kaši nebo brambory. Polévky se zde pohybují dle druhu v rozmezí 20-30 Kč, nejsou zahrnuty do menu, objednává si je zákazník zvlášť. „Oproti loňskému roku jsme samozřejmě museli jídlo poněkud zdražit, bylo to asi o 10 procent v návaznosti na zdražení energií a dalších vstupů. Na návštěvnosti se to naštěstí nijak zvlášť neprojevilo. Lidé sem jezdí dál a počítám, že až se zahájí klášterní prohlídková sezona, bude ještě veseleji,“ doufá provozovatel restaurace Milan Tolar.