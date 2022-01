Jak Deníku sdělila Petra Tomášková, vedoucí Odboru kultury Městského úřadu v Plané, titul se uděluje osobnostem, jejichž práce je pro město i život v něm velmi důležitá a potřebná. "Jsou to lidé, kteří mnohdy pracují nebo pracovali bez větší pozornosti okolí a o jejichž práci ví často jen skupina lidí, ve které působí. Na jedinečnou práci těchto lidí je třeba upozornit a zároveň ji veřejně ocenit."

Navrhnout osobnost na ocenění mohou jednotlivci či organizace vždy do 30. září, následně o udělení cen rozhodují zastupitelé v tajné volbě. Ceny se pak předávají vždy v lednu následujícího roku, letos tedy byly uděleny ceny pro rok 2021.

"Letošní akt udělení cen se s ohledem na situaci ohledně pandemie koronaviru uskutečnil ve středu v sále Kinanekina před zasedáním zastupitelstva a ceny předávali starostka města Martina Němečková a místostarosta Pavel Nutil.

Držitelé ocenění

Jedna ze čtyř Cen města pro uplynulý rok byla udělena Mathildě Marii Nostitz-Rieneck in memoriam za její kladný vztah k Plané, k městu, kde se narodila, ale které byla nucena s rodiči v roce 1948 opustit. Přesto si paní Mathilda zachovala k Plané příznivý vztah, ráda se do rodného města vracela. Cena jí byla udělena mimo jiné i za její dobročinnou práci pro Nadační fond Mathilda, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Založila jej v roce 2010 a pracovala pro něj až do svých posledních dní.

Dalším držitelem Ceny města je Miroslav Kalaš. "Za působení ve funkci prvního starosty v novodobé historii města, do které byl zvolen ve svobodných volbách v roce 1990," hovoří komentář k ocenění.

Za celoživotní práci s dětmi v plánských oddílech tenisu, lyžování, hokeje, za to že děti vždy vedl ke sportu se smyslem pro fair play, bylo ocenění uděleno in memoriam Karlu Havlovi.

Čtvrtým letošním oceněným je farář Jaroslav Šašek, který spravoval plánskou farnost od roku 2005 do roku 2021. Cenu obdržel za velmi lidský vztah nejen ke katolíkům, ale i k ostatním, i těm bez vyznání, ze kterých se často stali jeho přátelé a kamarádi.

Jakou podobu bude mít předávaná cena, zvažovalo vedení města podle Tomáškové velmi zodpovědně. "Nakonec se rozhodlo pro skleněnou variantu, kterou navrhl přední designér sklárny Moser Petr Larva. Vytvořil skleněný kvádr cca 20 cm vysoký, jehož podoba reflektuje zjednodušený znak města, kterým je šlikovský znak bílo-červené barvy," popsala vedoucí odboru kultury.