Slunečné počasí přilákalo návštěvníky do Černošína na pouť, která nabídla bohatý program plný hudby, tance a místních specialit. Návštěvníci si mohli zakoupit také novinku - Černošínské omalovánky, které spojují umění s historií.

Pouť na sv. Jiří v Černošíně se vydařila. | Foto: Martina Sihelská

Tradiční pouť sv. Jiří v Černošíně posvětilo slunce. Ačkoliv poslední týdny vládla opět zima, na sobotu 27. dubna se už slitovala, a tak se pouť rozjela na plné kolo. Kromě tradičního stánkového prodeje a pouťových atrakcí byl také kulturní program na pódiu u Motorestu Vlčák.

V dopoledních hodinách se v kostele sv. Jiří konala mše svatá, kde zazpíval také kladrubský sbor Cantus pod vedením Stanislavy Šmahelové. Mši vedl Mons. František Radkovský. Město na pouti představilo novinku v podobě Černošínských omalovánek, které nakreslila Adéla Marková. "Nápad na vytvoření omalovánek s černošínskou tématikou přišel původně od paní místostarostky Hany Merglové. Já jsem se toho s nadšením chopila, něco takového nám v Černošíně zatím chybělo, a já jsem ráda za tu možnost se na tom podílet. V omalovánkách jsou zahrnuty černošínské památky i místní zajímavosti. Každý z obrázků je doplněn také krátkým informativním textem, který představuje historii daného místa a někdy může i napovědět jakými barvami se dá obrázek vybarvit. Pravděpodobně nedokážu přesně říci jak dlouho trvalo omalovánky nakreslit, u každého z obrázků se to liší, někdy se podaří na první pokus, a někdy dokola muchlám, ale řekla bych, že jsem nikdy nekreslila víc jak jeden denně," smála se třiadvacetiletá studentka historických věd Adéla Marková, která omalovánky zájemcům na místě podepisovala.

Místostarostka Hana Merglová už od rána hleděla na oblohu. "Do poslední chvíle jsme se báli, že se to počasí neumoudří a že na pouť bude zima. Ale naštěstí vysvitlo slunce a přišly téměř letní teploty. Přijela spousta lidí z okolí a také naši bývalí rodáci. A o tom to je, jsme moc rádi, když se k nám lidé vrací a dobře se tu baví a potkají se svými přáteli a rodinami," uvedla místostarostka Hana Merglová.

Pouť zahájil starosta Vladimír Krejča, po něm nastoupila Nýřaňanka, která přilákala zejména střední a starší generaci. Velký potlesk si odvezla taneční skupina SilverTeam Cheerleaders Sparkles a také Karel Gott cover band. V programu návštěvníci ocenili nevšední kuchařskou show finalistů MasterChef Česko s Petrou Vindyšovou a Petrem Smazalem a také dětské divadelní představení Jitule a Dádule. Pouť zakončila Verona a večerní tancovačka s DUO ANYWAY.