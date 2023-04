V sobotu se v Černošíně konala pouť sv. Jiří, která začal úderem 11. hodiny, kdy v kostele byla zahájena mše svatá.

Černošínskou pouť posvětilo slunce. | Foto: David Zušťák

Snad díky dobrému počasí se do města sjely stovky návštěvníků, nejčastěji šlo o rodáky a další bývalé obyvatele, ale zastavili se i kolemjedoucí, kteří pouť viděli ze silnice. "Program jsme udělali tak, aby vyhovoval všem generacím, takže si každý našel to své," uvedl starosta Vladimír Krejča.

Pouťové atrakce lákaly nejen děti, ale také dospělé, k tomu byl v nabídce bohatý sortiment domácích produktů, šperků, dekorací, sladkostí a regionálních potravin. "Přijela jsem s celou rodinou, jednak se pobavit, ale také se ještě podívat na výstavu do muzea. Bylo slunečno, úplně dokonalé počasí. Překvapil mě velký počet stánků a úžasné výrobky od lidí, andělé, korálky, minerály. Bylo tu snad vše, vlastně jen řezbáře jsem nenašla, mám ráda dřevěné sochy. Děti, ty si užívaly hlavně atrakcí," uvedla Jana Černá z Trpíst.

Do muzea zašel také Aleš Nový s přáteli. "My vlastně vyjeli na jarní jízdu na motorkách, počasí nás k tomu doslova vybídlo. Že se cestou na hodinku zastavíme u kolotočů, to nikdo z nás ani netušil, prostě jsme si jich při jízdě všimli a zastavili. A ještě jsem si odskočil do muzea. Máte to tu krásné. Jen byl problém někde zaparkovat, ulice kolem byly všechny plné," uvedl mladý motorkář z Plzeňska.

za zaslání příspěvku děkujeme Martině Sihelské