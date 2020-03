Lávka byla uzavřena několik dní i v loňském roce. "Tehdy jsme ji museli zajistit staticky a zesilovali jsme nosnou konstrukci. Teď děláme další úpravy, opravujeme zábradlí. Jde hlavně o zajištění bezpečnosti chodců, kterých tam chodí poměrně hodně. Jsme si vědomi, že pár lidem, co žijí na druhé straně, to na chvíli znepříjemní život. Budou muset chodit delší trasou do města, i vozit popelnici dál od obydlí. Kdyby s tím měl někdo opravdu vážné problémy, ať se na nás obrátí," uvedl starosta Stříbra Martin Záhoř.

Do míst, kde končí silnice před lávkou, chodí i poštovní doručovatelka Lenka Cerhová. "Mně končí trasa před lávkou, tady mají schránku lidé, co bydlí za lávkou a sem si pro ni chodí. Takže mně to problémy nepřinese, ale jak si lidé z druhé strany vyzvednou poštu? Musí to celé obejít," uvedla Cerhová.

Cesta pro pošty do schránky tak teď má zhruba dva kilometry. "Jde jen o dočasný stav, lávka bude uzavřena jen do pátého dubna," upřesnil starosta.

Lávku kromě obyvatel a pejskařů hodně využívají také běžci. "No, musíme si teď najít jinou trasu, ale to není tak hrozný problém, běhat se dá všude. Jen to bude delší. A navíc, nebude to nadlouho," usmíval se kolem běžící Pavel.