Pět desítek snímků připomínají málo známá zákoutí tachovského pohraničí, Které pravidelně navštěvuje Martina Sihelská. "Je to moje oblíbená lokalita a místo, kde si hodně odpočinu od stresu, lidí a starostí. Chodím tam s přáteli a často žasneme, co vše tam najdeme. A díky pracovišti CHKO Český les jdu s nimi i na nějakou poučnou výpravu, kde se dozvím i hodně o zajímavé květeně či historii těchto míst, "říká autorka výstavy.

Padesát velkoformátových připomíná i jubilejní narozeniny fotografky. "Ano, co snímek, to rok mého života, právě jsem oslavila padesátiny a k nim si naděluji zážitky, tedy i výpravy do přírody. Navíc je to přesně deset let, kdy jsem se prvně po stopách českého sklářství do Českého lesa vydala. Je tam mnoho různých stezek, jedna například ukazuje bobří svět Na Kolmu, druhá vojenskou historii, další pak připomíná i histroiri sklářství. A když po sklářské cestě, tak k výstavě patří i sklo. Proto jsem pozvala k výstavě i sběratelku historického nejen parfémového skla Hanku Štollovou, která k výstavě snímků přidala i úžasné historické parfémové a bižuterní sklo, a to hodně hodně staré, i přes sto let," dodala Sihelská.

Výstava bude zahájena v pondělí v 17 hodin, uvede ji průvodce Českého lesa Antonín Hříbal a nebude chybět ani hudební vystoupení.