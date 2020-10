Téměř tři dny budou v druhé polovině října uzavřeny komunikace ve Vilémovské ulici. Uzavírce podléhá také účelová komunikace do zahrádkářské kolonie za bývalými Plynárnami.

Ilustrační foto. | Foto: Pxhere.com

Jak tento týden oznámilo na svém webu město Tachov, účelová komunikace bude uzavřena v místech železničních přejezdů na trati Bor – Tachov. „V termínu od středy 21. října od 8 hodin do pátku 23. října do 18 hodin zde bude společnost Správa železniční cesty provádět opravu železničního svršku,“ uvádí město s tím, že objízdná trasa do ulice Vilémovská je vedena ulicemi Bělojarská, T. G. Masaryka, Sokolovská, Okružní. Pěší budou v těchto místech muset dbát zvýšené opatrnosti.