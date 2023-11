Máte dost paneláku plného lidí, bouchání dveří, štěkání psů, hádek sousedů a dalších deliktů a nepříjemností, co přináší soužití většího počtu lidí na malém prostoru? Toužíte po domku, kde budete mít klid? Líbilo by se vám vrátit život starému domu jeho celou rekonstrukcí anebo jen úpravami dle vlastních představ? Deník se porozhlédl po nabídce na Tachovsku a přináší pro představu několik tipů.

Rodinný dům v Dubci. | Foto: se svolením Euro Reality Plzeň

Za 2 999 999 korun můžete získat v Dubci u Třemešné nejen dům, který je dispozičně řešen jako 3+1, ale i rozsáhlou zahradu o ploše 2 604 m2. V přízemí domu se nachází prostorná vstupní chodba, kuchyně, obývací pokoj, dvě ložnice a koupelna. Z obytné části je vstup do hospodářské části domu a garáže. V prvním patře se nachází půdní prostory, ze kterých lze vybudovat další pokoje, případně byt. V přízemí jsou plastová okna, podlahy jsou tvořeny keramickou dlažbou, dřevěnými parketami a betonem. Ohřev vody zajišťuje bojler. Topení je řešeno kotlem na tuhá paliva umístěným v koupelně, voda je do domu přivedena z vlastní studny. Odpady jsou svedeny do septiku s přepadem do trativodu. Nemovitost je vhodná jak k trvalému, tak rekreačnímu bydlení. Veškerá občanská vybavenost se nachází v nedalekém městečku Přimda.

KVÍZ: Vyzkoušejte si, jak dobře znáte Tachovsko

V poklidné obci Vranov u Stříbra se můžete zakoupit rodinný dům, který má zastavěnou plochu 185m2, přičemž podlahová plocha bytu 2+1 je cca 75m2. Koupelna se ale nachází ve vedlejší stavbě. Vytápí se kachlovými kamny v kombinaci s elektrickým podlahovým vytápěním, napojený je obecní vodovod. Dům není podsklepený. Celková výměra pozemku je 515 m2, kdy k domu náleží udržovaná zahrada a stojí tam další zděné stavby. Dům je možno využívat k celoročnímu bydlení anebo jen k rekreačnímu pobytu. Cena je 2 900 000 Kč.

Vybudovat si hnízdečko dle svých představ v lokalitě blízko přírody, ale zároveň se všemi potřebnými službami na dosah, byste si mohli v městečku Přimda. Zde je k mání nemovitost, která disponuje pozemkem 650 m2 a je určena k celkové rekonstrukci. Elektřina, vodovod a kanalizace jsou zavedeny. Cena činí 1 199 825 Kč.