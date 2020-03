Bylo to o chlup, ale ještě to pořadatelé stihli!

V poslední možný víkendový termín před nekompromisními nařízeními vlády v zájmu ochrany zdraví před atakem koronaviru, což zahrnovalo i uzavření sportovišť pro sportovce i veřejnost, se na ledě tachovského zimního stadionu uskutečnil dvanáctý ročník mezinárodního turnaje druhých a třetích tříd v hokeji.

V obou kategoriích, tedy u starších hráčů ročníku narození 2011 a mladších narozených v roce 2012, turnaj v konkurenci vždy deseti celků ovládli mladí hokejiské týmu HC Slavia Praha.

„Je to logické a bylo to i očekávané. Trenéři Slavie mají širokou hráčskou základnu a mohou na turnaje vybírat ze čtyřiceti až padesáti svěřenců. My bereme všechny hráče, které máme k dispozici a citelně nám do toho zasahují třeba nemoci nebo dovolené. I na tento turnaj jsme ještě domlouvali účast dvou kluků večer před zahájením,“ prozrazuje člen výboru pořádajícího HC Tachov a trenér jeho mládežnických výběrů Pavel Hrůša.

Domácí hokejový potěr obsadil mezi staršími desáté místo a mezi mladšími šesté.

„O to v tomhle věku vůbec nejde. Takhle malí hokejisté hlavně potřebují mít radost ze hry a z pohybu a postupně se zdokonalovat v hokejových dovednostech. Stres a nervy z bojů o body a vítězství by je mohly spíše demotivovat a na to mají ještě dost času,“ myslí si zkušený kouč.

Radost měl samozřejmě i z toho, že se turnaj stihl odehrát ještě před koronavirovou ´zavíračkou´ stadionu a mohla tak přijít velká návštěva diváků a především rodičů a dalších rodinných příslušníků mladých sportovců. „Vytvořili skutečně perfektní atmosféru a všichni jsme si turnaj opravdu užili. Poděkování za to patří také všem organizátorům, podporovatelům a sponzorům,“ dodává Pavel Hrůša.

Celkové pořadí (2011):

1. HC Slavia Praha, 2. HC Vimperk, 3. HC Letci Praha Letňany, 4. HC Klatovy, 5. HC Rokycany, 6. HC Tachov, 7. HC Baník Sokolov, 8. HC Eisbären Berlin, 9. HC Mariánské Lázně, 10. HC Praha Smíchov 1913.

Celkové pořadí (2012):

1. HC Slavia Praha, 2. HC Letci Praha Letňany White, 3. HC Rokycany, 4. HC Eisbären Berlin, 5. HC Mariánské Lázně, 6. HC Praha Smíchov 1913, 7. HC Vimperk, 8. HC Letci Praha Letňany Blue, 9. HC Baník Sokolov, 10. HC Tachov.