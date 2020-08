/FOTO, VIDEO/ Sbor dobrovolných hasičů v Chodové Plané má od soboty slavnostní prapor, je to poprvé v jeho 145 let staré historii. Právě letos totiž místní dobrovolní hasiči slaví významné jubileum.

Chodovoplánští dobrovolníci mají nový prapor, poprvé za 145 let | Video: Deník/Antonín Hříbal

Do Chodové Plané se sjely dobrovolné sbory z okolí i profesionálové z Tachova. Od hasičárny pak jel za zvuku sirén a s blikajícími majáky průvod patnácti hasičských vozidel přes městys do místního rodinného pivovaru Chodovar. Zde se konaly Slavnosti piva, při kterých chodovoplánští hasiči převzali nový prapor. Původně měly sbory jít průvodem i se svými prapory. To ale zkazil vydatný déšť, proto se konala jen „spanilá jízda“ hasičských vozů. „Je to pro nás veliký symbol, hasičská zástava, která by měla přetrvat další generace hasičů,“ řekl Deníku velitel Václav Zimák. Sbor měl doposud jen vlajku. „Ale prapor, to je chlouba. Máme pro něj i důstojné místo, ve speciální vitríně v kanceláři v hasičské zbrojnici. Pokud vím, tak nikdy v historii neměl náš sbor vlajku,“ poukázal velitel dobrovolníků s tím, že další vitrínky budou mít i šerpy se sponzory a šerpa žehnání.