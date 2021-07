Dva běhy letních kempů uspořádala v červenci Základní škola Přimda pro své žáky. Kempy se uskutečnily v prostorách školy a byly určeny pro děti z prvního i druhého stupně.

Děti plnily různé úkoly, mimo jiné poznávaly chutě světa, tloukly špačka, malovaly bublifukem a podobně. | Foto: Jana Anděl Valečková

Jak informovala vyučující Jana Anděl Valečková, pro děti z prvního stupně byla připravena etapová hra nazvaná Z pohádky do pohádky. "Děti byly rozděleny do devíti týmů, v prvním běhu kempu do tří, v druhém do šesti, pojmenovaných podle pohádkových postav. Například Děd Vševěd, Šípková Růženka. Jednotlivé úkoly hry jim zadávaly večerníčkové postavičky – Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, kocour Mikeš," popsala učitelka.