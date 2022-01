Pokud si chcete nechat v Plzni vyčistit oblečení, musíte zamířit do klasických kamenných obchodů. V plzeňských obchodních centrech, konkrétně v Plaze, Tescu na Rokycanské třídě a Tescu na Borských polích, totiž čistírny ukončily svůj provoz. Uzavření je důsledkem jejich minimální návštěvnosti během koronavirové pandemie. „S krátkou pauzou mohly čistírny – oproti jiným službám – během pandemie koronaviru normálně fungovat. To pro nás bylo ale v podstatě smrtící. Návštěvnost našich čistíren byla velmi nízká a my museli dál platit za nájem, energie a zaměstnance,“ říká Oldřich Kozák, jednatel společnosti Ideal Česká, která v Plzni provozovala dvě pobočky čistíren Bel & Blanc, a která na sebe v první polovině loňského roku podala návrh na insolvenci. Čistírnu v Plaze v uzavřela na konci roku 2020, tu na Borských polích k 31. květnu 2021. „Myslel bych si, že Plaza bude vzhledem ke své poloze navštěvovaná, kvůli dlouhé uzavírce obchodních center tomu však tak nebylo,“ dodává Kozák.