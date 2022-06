Václav Hurych, Staré Sedliště, kronikář

Zdroj: Deník/Monika Krausová

Osobně si myslím, že v nadcházejících komunálních volbách k žádnému předvolebnímu boji ve Starém Sedlišti nedojde. Ale jak říká čínská filozofie, jediné jisté je, že jisté není nic. Takže nakonec i k tomu boji může dojít. Já ale vycházím z výsledků minulých voleb, kdy se občané rozhodli ponechat zastupitelstvo prakticky ve stejném složení, až na nepatrné výjimky. Tím vlastně vyjádřili, že jsou s prací vedení obce spokojeni. Samozřejmě se najdou i ti, kteří mají výhrady, spokojeni nejsou, ale podle mého názoru je převážná část občanů Starého Sedliště i jeho osad natolik rozumná, aby objektivně posoudila to, co všechno se podařilo v obci i osadách udělat. Samozřejmě, že je celá řada problémů, že je stále co zlepšovat ale myslím si, že současné vedení obce v dnešní složité době dělá všechno pro to, aby problémů bylo co nejméně a život v obci byl stále krásnější. Já osobně bych považoval za hlavní téma pro nadcházející volby změnit ne vedení obce, ale zlepšit mezilidské vztahy. To ale není v silách 9 občanů, kteří po volbách v zastupitelstvu zasednou, to je pouze v nás. A když toto dokážeme, bude život v naší obce ještě krásnější.