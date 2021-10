Hygienici si zhoršení situace vysvětlují nástupem dětí do škol a tím, že lidé se nyní mnohem více shromažďují v uzavřených prostorách. Zhoršení situace přispívá také chladnější počasí, kdy se viru daří výrazně lépe než v teplém období.

V srpnu hygiena zaznamenala denně zhruba 10 nově pozitivních lidí. „Bylo to ještě relativně klidné období. V září pak přibývalo plus mínus pětadvacet infikovaných denně. Momentálně detekujeme přes padesát pozitivních za den. Domnívám se, že ale ještě bohužel nejsme na vrcholu,“ řekl Bartoš a dodal, že valná většina nově nakažených není očkovaná. „Zcela zásadní je to, že zejména mladí nejsou proočkovaní,“ poznamenal.

Více chřipek

Nárůst covid pozitivních se však podle Bartoše zatím citelně neprojevuje na vytíženosti nemocnic. „Hospitalizace jsou a přibývají, ale není to rozhodně v takovém masovém měřítku jako v zimě a na jaře. Neznamená to ale, že se situace nemůže změnit,“ uvedl ředitel KHS a dodal, že většina hospitalizovaných pacientů nemá vakcinaci. „Pozitivní lidé s očkováním mají významněji lehčí průběh,“ podotkl.

Ředitel Bartoš rovněž uvedl, že se mezi lidmi letos na podzim začaly více objevovat chřipky. „V porovnání s loňským rokem jich je víc. Souvisí to s tím, že za prvé mobilita společnosti je významně vyšší než loni. Za druhé lidé často nedodržují povinnost ochrany dýchacích cest,“ vysvětlil Bartoš s tím, celá řada lidí toto opatření ignoruje a není v ničích silách to zajistit.

Podle Bartoše nyní záleží na tom, jak se k problému postaví ministerstvo zdravotnictví. „Bylo by na místě, aby situaci zanalyzovalo a přehodnotilo,“ uzavřel.

Očkování má smysl, říká šéf nemocnice

Stodská nemocnice byla na vrcholu pandemie v zimě a na jaře jednou z nejvytíženějších zdravotnických zařízení v kraji. Aby se situace neopakovala, vyzývá její ředitel Miroslav Zábranský občany k očkování. „Očkovací místo Stodské nemocnice není v současné době vytížené. Při kapacitě zhruba 400 až 500 očkovaných denně podáváme vakcínu pouze 70 až 80 osobám za den. Za poslední dobu se ale jasně ukázalo, že očkování má smysl. Lidé, kteří i přes vakcínu covid dostanou, mají mírný průběh,“ sdělil ředitel Zábranský.