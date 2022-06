Podle ředitele se v regionu objevily i subvarianty omikronu, tedy varianta BA.4 a BA.5, které by měly být dle vědců odolnější vůči získaným protilátkám po plném očkování a po prodělání nemoci. „Doporučil bych proto, aby se lidé, kteří nemají dokončené očkování, nechali naočkovat. Před nákazou je to sice stoprocentně neochrání, ale minimálně jim to zaručí, že nebudou mít vážný průběh nemoci,“ popsal Michal Bartoš s tím, že by v následujících měsících měla do republiky dorazit inovovaná vakcína na variantu omikron, na kterou odborníci i ministerstvo spoléhají. „Nedokážu si představit, že by se teď zavedla nějaká opatření, která by v tomto počasí fungovala. Lidé jsou na dovolených nebo se na ně chystají, koná se mnoho kulturních a sportovních akcí,“ dodal ředitel Bartoš.

Vedoucí krajského odboru zdravotnictví a očkovací koordinátor Jan Karásek sdělil, že zájem o vakcíny momentálně není. „Prvovakcinací je minimum, nejčastěji si lidé chodí pro třetí dávku,“ uvedl koordinátor. Zdravotníci z Plzeňského kraje podají v posledních týdnech průměrně jen několik desítek dávek, vyplývá to ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Například letos 23. června dostalo vakcínu 44 osob, loni ve stejný den dostalo dávku 5 892 lidí.

„V Plzni očkuje fakultní nemocnice a EUC klinika, v kraji pak nemocnice v Klatovech, Sušici, Rokycanech, Domažlicích, Stodě a Svatá Anna v Plané. Dle zájmu vyjíždí tým EUC kliniky také do Stříbra,“ vyjmenoval Jan Karásek. Ten očekává, že s podzimem se zájem o očkování opět zvýší. „Ministerstvo zdravotnictví navíc připravuje novou kampaň, kterou představí v polovině srpna. Ta už však nepočítá se vznikem velkých očkovacích center, ale s tím, že vakcíny se budou podávat v nemocnicích,“ popsal očkovací koordinátor.