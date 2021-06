První z těchto lokalit už se začala připravovat v jihozápadní části Ctiboře, ve směru na Halži.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Jedním z výsledků programu rozvoje obce byl fakt, že se nám do Ctiboře nevracejí zpátky mladí lidé. Většinou odejdou po studiích někam jinam, nebo se ožení či vdají do jiných obcí a měst, blíže ke službám, vzdělání,“ konstatovala starostka Gabriela Macková. „To trápí pochopitelně nejen naši obec, ale všechny menší obce. Řešení, které se nabízelo, bylo připravit stavební pozemky. To je asi největší úkol, kterým se v posledních letech zabýváme,“ dodala.

Příprava současné lokality byla podle jejích slov dlouhodobá, některé pozemky bylo třeba od předchozích majitelů odkoupit, jiné vyměnit. Další fází bylo sehnat projektanta, což podle starostky také nebylo jednoduché. „Sehnat projektanta, který by měl čas se nám věnovat, bylo těžké, ale nakonec se to povedlo,“ uvedla.

Projekt byl tedy dokončen, další potřebné administrativní kroky má už obec také za sebou a v současné době se tedy začalo pracovat na zasíťování sedmnácti stavebních parcel. Financovat kompletní vybavení inženýrskými sítěmi pomůže dotace. Stavět se rovněž bude chodník, směřující do nové obytné lokality, obec čeká na schválení případné dotace na stavbu chodníku. Celkové náklady na zasíťování by se měly pohybovat okolo 20 milionů.

Obec již stanovila také cenu pozemků. „Jeden stavební pozemek bude mít kolem jednoho tisíce metrů čtverečních. Už je stanovena také prodejní cena parcel. Ta byla stanovena znalcem a zastupitelstvo ji schválilo, pozemky se budou prodávat za 850 korun za metr, včetně DPH,“ informovala Deník dále starostka.

Žádosti o stavební pozemky eviduje obecní úřad už delší dobu, jedná se nejen o místní lidi, ale většina je jich z Tachova, vzdáleného zhruba tři kilometry. Žadatelů je mnohem více, než je pozemků. Proto už obec vytipovala a do územního plánu nechala zanést několik dalších míst pro výstavbu rodinných domů.