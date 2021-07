Jak Deníku řekl za pořádající tachovskou kapelu Neurotic Machinery Michal Šedivý, koncertní blok odstartuje ve 13 hodin, areál bude návštěvníkům otevřen už o dvě hodiny dříve. "V areálu najdou účastníci festivalu veškeré potřebné zázemí. V programu je jediná změna. Jedna z účinkujících kapel nemůže přijet, a tak ji nahradí kapela z tachovského okresu, Psora," uvedl.

A právě pro Psoru to bude premiérové vystoupení před publikem. "Sice už jsme na jedné akci vystupovali, ale to bylo ještě víceméně na zkoušku. Teď v Tachově to bereme jako naše první oficiální vystoupení," řekl Deníku bubeník Pavel Rybecký. Ačkoliv je Psora novým jménem na deathmetalové scéně, členové kapely jsou ostřílení matadoři. Za projektem stojí bratři Martin a Pavel Rybeckých, zkušení muzikanti, které může veřejnost znát například z kapel Coward, Spheres, Hovado. "Těšíme se moc," dodal Pavel. Psora bude hrát od 14 hodin, večer ji pak čeká ještě jeden koncert, a to v Domažlicích.

Program především na deathmetal zaměřený festival zahájí Zodiac, mimo jiné se představí také Wictims, Poppy Seed Grinder, Melancholy Pesimism, samozřejmě pořádající Neurotic Machinery. Jejich set je plánován od 20 hodin.

Vrcholem večera bude od 22 hodin koncert mezinárodně uznávané kapely Tortharry z východočeského Hronova. Tortharry vznikli v roce 1991 a během své kariéry koncertovali například i v Mexiku, Španělsku, Nizozemsku, Německu, Polsku. Na festivalu představí také svoji letošní novinku, desáté řadové album nazvané Altars of Ignorance.