Středa 22. března se zapsala stříbrným a bronzovým písmem do kroniky Střední průmyslové školy ve Světcích. Dva týmy složené vždy ze čtyř chytrých hlaviček zdejších studentů vyrazily společně se svými pedagogy do Českých Budějovic.

Na 8. mezinárodní technickou olympiádu v jedné ze dvou školou vyslaných dodávkách dovezly jednak čtyřkolku s motorem Jawa 250 ccm a dále pak herní stolní automat Bon Bon Cobot. Pořadatelům z Vysoké školy technické a ekonomické se do soutěže přihlásilo 12 týmů. Přestože na stupínek nejvyšší nedosáhli, sestrojené jezdítko utkvělo v hlavě i řediteli úseku vnějších vztahů VŠTE Petru Orosovi: „Čtyřkolka byla opravdu skvělá práce. Je neuvěřitelné, co všechno dovedou studenti ze střední škol sestrojit. Obdivuji, na jak vysoké úrovni jsou již nyní. A obdivuji je i za to, že sem neváhali čtyřkolku dopravit.“ První cena dle slov jednoho z doprovodných pedagogů Květoslava Hladíka putovala do Tábora, nicméně mladí technici se do Světců z olympiády vraceli se stříbrnou a bronzovou medailí.

Dle hesla kdo si hraje nezlobí sestavila parta čtyř kamarádů Tomáš Svoboda, Jakub Tutsch, Nick Beusheamp a Denis Chotěnovský herní stolní automat s názvem Bon Bon Cobot. „Název mu vymyslel právě Nick Beusheamp, který sem ale s námi bohužel nemohl jet,“ uvedl jeden z mechaniků Denis Chotěnovský. Nicka tak musel v Českých Budějovicích zaskočit Nikolas Katreniak. „Automat jsme pojmenovali Bon Bon proto, že jsme do něj vložili bonbony jako výhru. A to z toho důvodu, aby lidé měli větší zájem náš projekt vyzkoušet, aby je to přilákalo. Cobot je vlastně robot, který je navržen tak, aby spolupracoval s lidmi, nejen pro ně,“ vysvětlil dále Chotěnovský. Tým pracoval pod odborným dozorem učitele Stanislava Jílka, který neskrýval pýchu a nešetřil slovy chvály. „Kluci na tom dělali skoro pět měsíců, bylo to náročné, ale vyplatilo se to, jsem na tě opravdu hrdý,“ radoval se.

Teodor Pecha, Jiří Kováč, Jan Lukej a Filip Tintěra si při předváděčce svojí nadupané čtyřkolky vyjeli třetí místo. „Kluci na čtyřkolce skutečně zamakali, je sestrojena z použitých dílů. Rám ze svařených z profilů. Řízení je z vyřazeného osobního vozu. Kluci se s ní vysloveně mazlili. Medaili si rozhodně zaslouží,“ řekl Deníku učitel Květoslav Hladík, který tento tým po celou dobu vedl. Čtyřkolka je dle jeho slov praktickou ukázkou toho, co se žáci naučí v teorii.

Vyhrané ceny v podobě poukázek do obchodu ALZA studenty potěšily. „My si s nimi hravě poradíme,“ žertovali kluci cestou domů. „Rád bych poděkoval firmě VrbaBus s.r.o., která nám na cestu do Českých Budějovic zapůjčila jednu ze dvou dodávek,“ vzkazuje Květoslav Hladík.

Soutěž pořádá Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) především pro žáky středních škol soutěžících v sekci technických projektů. Studenti představí své modely fyzicky při soutěži, pokud z důvodu nadměrné velikosti není možno model dopravit na místo konání, lze po předchozí domluvě s pořadateli představit projekt ve videopříspěvku. Soutěž zahrnuje i sekci obecných projektů, určenou pro žáky základních škol. (šav)