Flokiho si v roce 2019 vzala z útulku paní Zuzana V. „Když jsem si ho tehdy donesla jako asi ročního z útulku domů, byl bojácný, plachý, zrazený. Každý hluk ho vylekal. Myslím, že si neprožil pěkné chvíle,“ řekla Deníku. „Nicméně postupně jsme se sžili, vycvičila jsem ho, aby se mnou chodil na vodítku, když jsem ho pustila na volno, stačilo písknout a byl zpět.“ Floki se srovnal, nabyl sebevědomí a užíval si pohody na zahrádce. Přesto ho jednoho dne přemohla zvědavost a rozhodl se, že na procházku s paničkou čekat nebude. Když babička žijící s majitelkou v domku otevřela vrátka, protáhl se a byl pryč. Smutná Zuzana žádala o pomoc při hledání na sociálních sítích a na radu své kamarádky využila i webovou stránku Psí detektiv, první národní pátrací systém po ztracených zvířatech. Po Flokim však jako by se slehla zem. „Nebylo dne, abych na něj nemyslela. Hrozně mi chyběl,“ vzpomíná na dny bez svého chlupatého miláčka.

Svého zbrklého rozhodnutí nejspíš litoval i Floki, který se dostal opět do psího útulku, tentokrát v Tachově. Měl však štěstí a po čase se ho ujala nová rodina, která ho pojmenovala Kuba. Nicméně toulavé tlapky opět zvítězily a jednoho krásného dne překvapil štamgasty v hospodě v Brodu u Stříbra, kde se objevil mezi dveřmi. Návštěvníci hospůdky neváhali, psa odchytili a situaci oznámili vedení města Kladruby, kam vesnička spádově patří. Pracovníci města Kubu odvezli do kotce, který má pro tyto a podobné případy město připravený, a obratem uveřejnili na facebookovém profilu města informaci o nálezu zatoulaného psa. Síla sociálních sítí byla tentokrát mocná. Ozvala se rodina, která mu poskytla domov. Majitelé se však vyjádřili, že touhy čtyřnohého cestovatele prostě nezvládají a zpátky si ho už nevezmou, a že ho raději nechají umístit zpět do útulku.

Chlupatého tuláka se pracovníkům města Kladruby zželelo a rozhodli se, že mu najdou nový domov sami. "Tenhle pes si nás prostě získal. Přátelský, pohodový, jen prostě asi pořád něco hledá," řekl Deníku místostarosta města Matěj Havránek. Na sociálních sítích se tak objevila další výzva - Hledáme nový domov pro Kubu. Události najednou nabraly neskutečně rychlý spád, který nikdo nečekal.

Zázraky se dějí. Neskutečné se stalo skutečností. Díky Psímu detektivovi a výzvě o umístění čtyřnohého dobrodruha do nového domova shlédlo příspěvky v krátké době kolem třiceti tisíc sledujících, mezi nimi i kamarádka paní Zuzany. „Když mi poslala fotky z internetu s otázkou, jestli to není Floki, málem jsem si sedla na zadek. Ty jeho oči, okamžitě jsem je poznala a rozbrečela jsem se radostí,“ líčí první pocity šťastná majitelka. Okamžitě volala na uvedené telefonní číslo a domluvila si převzetí pejska. V pátek 28. října si pak Flokiho vyzvedla v Kladrubech, slova díků nebrala konce, a společně s potřebnými dokumenty odjeli domů na Chebsko.

„To bylo tak dojemné setkání, oči svítily radostí paní Zuzaně i Flokimu. Jsme rádi, že vše dobře dopadlo. Že se to všechno sejde až takhle, to bych ani ve snu nečekal,“ těší dobrý počin místostarostu města Matěje Havránka.