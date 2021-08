Několik let již město připravuje výstavbu cyklostezky z Boru přes Čečkovice do průmyslové zóny Nová Hospoda.

Termín zahájení výstavby zatím znám není, v současnosti pokračují jednání o pozemcích, po nichž by měla cesta vést. „S vlastníky pozemků, kteří by byli dotčeni stavbou, se podařilo navázat spojení a zahájit jednání. Bohužel, s jedním se to stále kvůli jeho časové indispozici nedaří, stavbu to tak brzdí. V současné době projektant připravuje rozdělení na dva stavební objekty, abychom cyklostezku mohli vybudovat alespoň částečně v Čečkovicích,“ řekl Deníku starosta Boru Petr Myslivec.