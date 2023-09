Plánovaná oprava cementobetonového povrchu vozovky v pravém pásu dálnice D5 směrem k Německu mezi Mlýncem a Svatou Kateřinou v úseku 136,150 – 144,200 se bude konat až v příštím roce. Letos dostane vozovka pouze několik záplat, kdy dojde k výměně vybraných poškozených cementobetonových desek nacházejících se v řešeném úseku.

Dálnice D5. Plánovaná oprava se uskuteční až příští rok. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Pokud se chystáte v tomto týdnu po dálnici směrem na západ, přidejte si do svého časového harmonogramu raději pár minut, pendleři nechť si posunou zvonění budíku na časnější ranní hodinu. Řidiče jedoucí po dálnici směrem k Rozvadovu trápí velké množství prasklin, děr, olámané hrany u dilatačních spár a další nerovnosti a výtluky. Ředitelství silnic a dálnic se rozhodlo alespoň k nejnutnějším opravám. Od pondělí 18. září bude proto ve zmíněném dálničním úseku omezen provoz. „Účelem opravy je zajištění bezpečnosti a odstranění desek, které jsou v havarijním stavu před plánovanou kompletní opravou tohoto úseku,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Opravy budou probíhat ve třech etapách. První začne ve směru na Rozvadov v pondělí 18. září v úseku mezi kilometrem 137,410 až 138,400 a potrvá do 21. září. V rámci druhé etapy bude v době od 19. do 22. září opraven úsek mezi kilometrem 142,450 a 144,050. Při obou etapách bude provoz ve směru na Rozvadov veden pouze jedním jízdním pruhem. Třetí etapa se dotkne úseku 139,800 – 138,100 km. Při ní od středy 20. září až do soboty 23. září bude ve směru na Prahu tento úsek průjezdný také pouze jedním jízdním pruhem. „Kompletní oprava příhraničního úseku proběhne na jaře příštího roku,“ dodal závěrem Adam Koloušek.

