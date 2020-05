Dálniční přivaděč ze Stříbra k D5 vedl doposud nebezpečným stoupáním s několika serpentinami. Stavba za bezmála sto milionů korun tento úsek míjí a přináší více bezpečnosti. "Nová silnice zklidní a zlepší bezpečnost dopravy směrem na Ostrov, což je pro nás nejdůležitější," řekl Deníku místostarosta Stříbra Karel Lukeš. Ten navíc vítá, že součástí stavby nového úseku silnice je také výsadba nové zeleně v jejím okolí. "Na křižovatku na výpadovce z města v budoucnu ještě umístíme kameru, kterou bude možné sledovat aktuální situaci," doplnil.

Původní silnice, která ze Stříbra odbočovala do úseku plného zatáček na konci města, zůstane částečně zachována. "Je třeba zachovat vjezdy do polí a lesů, které na této části jsou. Ale další úsek této komunikace by se mohl zrekultivovat a zalesnit. Řádově se jedná o úsek dlouhý několik set metrů a rekultivace a zalesnění je jednou z variant využití," uvedl Lukeš.

Jak informovala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, nová silnice měří zhruba 1,4 kilometru. Stavba zahrnovala přeložku silnice 230 v úseku ze Stříbra po napojení na původní silnici v lesní oblasti Jirná, dále stometrovou přeložku silnice 605 a dvě křižovatky. Kromě toho byla vybudována šedesátimetrová opěrná zeď a odvodňovací systém. Akce byla spolufinancována dotacemi z Plzeňského kraje a od Evropské unie.

"Jedná se o první část nového propojení Stříbra a dálnice D5 s cílem zkrácení délky, vyrovnání oblouků a rozšíření komunikace. Tyto stavební úpravy zajistí v první řadě zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zejména nákladní kamionové dopravy, jejíž četnost se stále zvyšuje. Druhá část napojení této silnice se intenzivně projekčně připravuje," informuje SÚS Plzeňského kraje.