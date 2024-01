To, že se v rámci vládního konsolidačního balíčku zvyšují od letošního roku sazby daně z nemovitých věcí, většina poplatníků už ví. Zpozornět by ale měli zejména ti, kteří mají vlastní garáž, protože od letošního roku se garáže zpoplatňují podle toho, co je zapsáno v katastru nemovitostí. A podat daňové přiznání je nutné už do 31. ledna tohoto roku.

„Pokud je v katastru zapsána garáž a poplatník tuto nemovitost zdaňoval dosud jinak, tak má povinnost podat do konce ledna daňové přiznání. A také naopak, pokud poplatníci zdaňovali stavbu jako garáž, přestože v katastru nemovitostí je zapsán jiný způsob využití, tak musejí podat také daňové přiznání,“ upozorňuje mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Michaela Hošťálková.

V praxi to znamená, že pokud jste majitelem garáže evidované v katastru nemovitosti a přiznáváte tuto stavbu jinak než garáž, třeba jako příslušenství k obytnému domu nebo jako ostatní zdanitelnou stavbu, protože tam neparkujete auto, ale používáte ji například jako sklad zahradního nářadí nebo ovoce, vzniká vám nově povinnost podat v lednu daňové přiznání a v něm tuto stavbu přiznat se sazbou daně pro garáž.

Mnohých občanů se dotkne i významná změna ve zdaňování nemovitostí, konkrétně v oblasti ubytování. „Zvýšení daně se týká i místností v obytných domech a v jednotkách pro bydlení, které jsou využívány k podnikání v oboru ubytování. To jsou typicky pronájmy u různých ubytovacích platforem a i tito poplatníci musí do konce ledna podat přiznání k dani z nemovitých věcí,“ dodává mluvčí.

Od letošního roku jsou obecně sazby daně z nemovitých věcí zvýšené o 80 procent a případně může být daň změněná ještě místními koeficienty, které můžou stanovit obce, kde se nemovité věci nacházejí. Pokud nenastane povinnost z výše uvedených důvodů podávat přiznání k dani z nemovitých věcí, dá finanční správa poplatníkům tuto skutečnost vědět formou daňové složenky, e-mailem nebo zprávou do datové schránky a poplatníci v tomto případě nic dalšího dělat nemusejí.

Za poplatníky ale vyjíždějí pracovníci finanční správy také mimo Plzeň, aby jim usnadnili vyplňování a podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.

„Vyjíždíme do jednotlivých měst Plzeňského kraje i z toho důvodu, že od 1. července loňského roku se zrušila některá územní pracoviště našeho finančního úřadu a proto vycházíme poplatníkům vstříc a poskytujeme jim většinu základních služeb alespoň touto cestou,“ říká mluvčí. Jedním z prvních míst, kam pracovníci finanční správy zamířili, jsou Blovice na jižním Plzeňsku. Tam si jen za první dva dny přišlo vyřídit své daňové záležitosti už zhruba 100 lidí.

Jednou z nich je i dvaaosmdesátiletá Anna z Blovic. „Využila jsem toho, že jsou úřednice dnes u nás a přišla jsem dát nové daňové přiznání, protože jsem zdědila po manželovi polovinu pozemků. Pro mě je to složité vyplňovat a musela bych se ptát. Tak mně to tady paní na místě ochotně vyplnila a mám to hotové,“ pochvaluje si seniorka.

Spokojení odcházejí i další zájemci o konzultaci. „Četl jsem, že se v tomto roce budou nově danit garáže, tak jsem chtěl vědět, jestli do toho nespadají kůlny, přístřešky a podobné stavby. Naštěstí jsem se dozvěděl, že ne, takže jsem spokojen,“ usmívá se další obyvatel Blovic Honza.

V Plzni si mohou lidé přijít osobně zkonzultovat svoje daňové záležitosti na územní pracoviště v Plzni na náměstí Českých bratří, v úřední dny v pondělí a ve středu se není nutné objednávat, v ostatní pracovní dny je zapotřebí domluvit si s konkrétním správcem daně schůzku. Případně mohou všichni poplatníci z celého Plzeňského kraje využít nově zřízenou infolinku k dani z nemovitých věcí na telefonním čísle 377 160 396. Ta je k dispozici až do 31. ledna, v pracovní dny od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.

„O infolinku je velký zájem, každý den volají desítky občanů, a počítáme s tím, že s blížícím se termínem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, to je do 31. ledna, bude zájem o tu linku ještě větší,“ říká mluvčí Hošťálková s tím, že Finanční úřad pro Plzeňský kraj rozšiřuje v souvislosti s podáváním přiznání k dani z nemovitých věcí v období od pondělí 22. ledna do pátku 2. února úřední hodiny. Konkrétně to bude od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. V uvedené době je možné se poradit, jak daňové přiznání vyplnit, ale také daňová přiznání osobně podat na podatelnách. V tomto období bude možné osobně navštívit pracovníky i na územním pracovišti.

Během ledna 2024 budou pracovníci Finanční správy kromě Plzně ještě k zastižení v Kralovicích, Přešticích, Nepomuku, Horšovském Týně, Horažďovicích, Sušici a ve Stříbře.