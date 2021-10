Křeček v 17 letech vylezl na odstavený vagon, kde ho zasáhlo vysoké napětí. Utrpěl popáleniny a při pádu na zem si poranil míchu a páteř. Několik dní byl v bezvědomí, podstoupil desítky operací, jenže pak ho postihl neléčitelný zánět.

Lékařům nezbylo, než mu odstranit celou spodní část těla, včetně pánevního skeletu a kosti křížové. Dnes je jedním jen ze zhruba padesáti lidí na světě, kteří tzv. hemikorporektomii podstoupili.

Dan se s nepřízní osudu pere, udělal si dokonce řidičský průkaz, ale vloni mu začalo zakončení páteře tlačit na střevo a vznikla tam chronická infekce.

„Časem by mohlo střevo prasknout, a pokud by se tak stalo, tak už by to podle lékařů pro mě bylo fatální. Jediným řešením je speciální vozík, kde by tělo mělo sklon dozadu, abych částečně odlehčil střevům,“ vysvětlil plzeňský mladík s tím, že vybraný stroj navíc zvládne i složitější terén či schody a umožní mu tak hodnotnější život.

Pomohli lidé z celé republiky

Protože s přítelkyní Kristýnou by vozík v hodnotě 1 150 000 korun nezaplatili, zřídil Křeček vloni transparentní účet. Pomohli lidé z celé republiky, potřebná částka se vybrala. „Děkuji všem, kteří přispěli, splnili mi sen a zachránili život,“ řekl Deníku Křeček, který si ale na stroj musel počkat téměř rok od vzniku sbírky.

Covid zkomplikoval cestu do Rakouska na potřebné testy, zpozdila se i výroba. „Poslední čtyři měsíce jsem byl zavřený doma, ležel jsem na gauči. Bál jsem se, aby mi neprasklo střevo. Celé léto doma, to byla hrůza. Ale měl jsem o sebe strach,“ přiznal Křeček s tím, že nový vozík si teď užívá.

„Už na něm jezdím a je to bomba. Zatím jen v lehčím terénu, protože si na vozík musím zvyknout a naučit se ho pořádně ovládat. I v Rakousku mě hodně upozorňovali na to, abych neriskoval, dokud ho nebudu mít úplně v ruce,“ popsal Dan. „Je to stejné, jako když uděláte řidičák v autoškole a dostanete auto. Osaháváte si ho, učíte se,“ doplnila s úsměvem jeho partnerka Kristýna.

„S novým vozíkem bych se rád vypravil na Šumavu, třeba na jezera. Teď už to půjde,“ prozradil své přání mladík s půlkou těla.