Loudila kolem stánku prodejce kebabu, aby měla jídlo pro svá koťata. Dočasný pobyt jí poskytl tachovský útulek U Šmudliny. Dneska by ráda měla svůj vlastní domov. Nechcete ji?

Václavka je asi 1,5 roku stará a ráda by si užila spokojeného života někde u domku se zahradou. | Foto: Gabriela Jägerová

Tachov - Kočička Václavka i se svými koťaty se potulovala po rušné ulici v Tachově. Byla vyhládlá a u stánku s kebabem loudila maso, aby jím mohla nakrmit svoje potomky. Naštěstí se o ní dozvěděli pracovníci útulku U Šmudliny, kteří jí neváhali poskytnout zázemí a potřebnou péči. Václavka je zhruba 1,5 roku stará, je kastrovaná a pravidelně odčervená.

Nyní přišel čas jít dál, proto pracovníci útulku hledají pro černou přítulnou, mazlivou a přátelskou Václavku nový domov. „Vyhovoval by jí domov se zahradou, kde by se mohla promenádovat a zároveň také svoji zahrádku bedlivě střežit,“ říká provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. Musela by tam však žít jako kočka jedináček. S pejsky nemá problém, je na ně zvyklá. “Pokud by se střetla se psem, který nemá rád kočky, nezačne utíkat, prostě stojí,“ popisuje zkušenosti s kočičkou Gabriela.

Pokud máte o Václavku zájem, neváhejte kontaktovat provozovatelku na emailu Gabrielka333@seznam.cz nebo zavolejte na tel 724 583 768. (šav)