"Byla to poslední aktivita tříletého projektu CLIL across the borders – enjoy and learn, jenž je realizován v rámci programu Erasmus. Setkání se zúčastnili nejen žáci z České republiky, Polska, Slovenska a Srbska, kteří na projektu spolupracují, ale také tři dívky z Ukrajiny, jež navštěvují přimdskou školu," přiblížila učitelka Jana Anděl Valečková.