Benešovice ožily o víkendu oslavou Dne dětí, která přinesla nezapomenutelné zážitky pro malé i velké návštěvníky.

Den dětí oslavili v Benešovicích ve velkém stylu. | Video: Deník/Monika Šavlová

Den plný zážitků slibovala dětem obec Benešovice společně s místní skupinou Benešovice v pohybu. A svému slovu dostály. V neděli 26. května se na benešovické návsi událo tolik věcí, že na ně jen tak nezapomenou jak děti, tak rodiče, které svoje ratolesti na oslavu Dne dětí doprovodili. Program byl totiž skutečně velkolepý.

K důkladné prohlídce nabídli dětem svá vozidla jak dobrovolní hasiči z Kladrub, tak záchranáři Plzeňského kraje. „Jsme rádi, že nám hasiči a záchranáři vyšli vstříc a přijeli,“ pochvalovala si ochotu záchranných složek starostka Benešovic Lada Rambousková. Přistaveno k prohlídce kabin bylo i několik traktorů a kamionů, kdy pokušení posadit se za volant obrovského traktoru neodolali ani někteří dospělí. „V tom jsem nikdy neseděla, jdu to taky zkusit kluci,“ odvážila se vylézt do kabiny traktoru Irena Kunzová z Kladrub, která na akci dorazila s manželem a oběma synky.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Návštěvníci si mohli pohladit a pomazlit se se členy psího spřežení stříbrského mushera Rostislava Joba. Nafukovaný skluzavka byla v permanentním obležení po celé odpoledne. A fronta se stála u stanoviště Pony Farm z Kladrub, kde se děti mohly povozit na konících. V sále motorestu si děti užily diskotéku s animátorem, tancování šlo však spíše děvčatům, která svými boky skvěle kroutila do rytmu hudby.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V prostorách před místním motorestem bylo připraveno zázemí pro tvořivé dílničky a oblíbené malování na obličej. Stoly se doslova prohýbaly pod občerstvením, které bylo připravené v množství, že by se za takovou tabuli nemusel stydět ani lecjaký několikahvězdičkový hotel. Děti si zdarma mohly vybírat z několik druhů ovoce, řady sladkostí, nechybělo sladké pečivo, z nápojů byly v nabídce limonády či džúsy, dospěláci ocenili klobásky. Dětští návštěvníci si také s radostí vystály frontu na cukrovou vatu, kterou si pak mnozí doslova labužnicky vychutnávali. „Den dětí se musí pořádně oslavit, tak jsme se všichni snažili, aby měly děti co nejvíce zážitků, ale například od hasičů a záchranářů i poznatků a informací,“ řekla Deníku jedna z pořadatelek Miroslava Schneck-Steinová. Ta zároveň upozornila, že akce se v takovém rozsahu může konat i proto, že obec dostala celou řadu sponzorských darů, díky niž si děti odnesly domů i něco na památku.

Závěr dne vygradoval pěnovou párty. O tu se postarali opět dobrovolní hasiči. Bílá pěna na trávníku vyvolala doslova nadšení. Že se trošku pokazilo počasí v tu chvíli nikomu nevadilo, než pěna splaskla, děti se stihly pořádně vyřádit a zmáčet natolik, že leckteré maminky rychle tahaly z tašek náhradní oblečení. „Jsme na zdejší akci poněkolikáté. V Benešovicích to mají všechno fakt krásně připravené a je to tu takové akční. Kluci si to skvěle užili,“ pochválila akci kladrubská Irena Kunzová.