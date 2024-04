Přestože Den matek se bude slavit až příští víkend, děti z kroužku Kutilové ve Starém Sedle nenechávají nic na poslední chvíli a pro svoje milované maminky a babičky vyráběly dárky již v předstihu.

Na Den matek se pečlivě připravují děti z kroužku Kutilové ve Starém Sedle. | Foto: Růžena Barhoňová

V rámci poslední schůzky se malá šikulové sešli v klubovně ve Starém Sedle, kdy cestou natrhali sedmikrásky a voňavý šeřík a hned se ve vytopení klubovně pustili do práce. „Vyráběli jsme mýdla, přáníčka a papírové tašky,“ řekla Deníku vedoucí kroužku Růžena Barhoňová. Voňavá mýdla děti vyráběly z průhledné mýdlové hmoty, do níž zapustily donesené květy. Maminky se mohou těšit na mýdélka různých tvarů, které budou navíc vonět citronem či jasmínem. Ke svátku patří i srdíčko, zejména, když jde o dárky z lásky. K tomu většina použila zažehlovacích korálků. A když má být dárek skutečně celý vyrobený, tak by bylo fajn předat ho ve vlastnoručně vyrobené tašce. „Doposud si děti myslely, že dárkové tašky se dají pořídit jen v obchodě,“ usmála se Barhoňová. Ta zároveň dodala, že maminky malých kutilů čeká i další překvapení, které budou společně vyrábět při další schůzce.