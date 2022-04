Den otevřených dveří v kladrubské mateřince navštívila řada rodičů s dětmi

Přechod z maminčiny celodenní péče do mateřské školky bývá zpravidla velkou změnou v životě malého človíčka. Netuší, co ho čeká a jaké to tam bude, hlavou se mu honí tisíce myšlenek.

V MŠ Kladruby uspořádali den otevřených dveří. | Foto: Eva Pomyjová

Že se není čeho bát, se snažili ukázat dětem v Mateřské škole v Kladrubech, kde pro tuto příležitost připravili pro rodiče a děti Den otevřených dveří. A dveře se prý v úterý 26. dubna ve školce netrhly. Nabídky využilo mnoho rodin, se svými ratolestmi dorazili nejen maminky, ale i tatínkové. Že se na své kamarády těší, dokázaly děti ze všech tříd, ukázaly jim hračky a zavedly je také na školní zahradu, kde tráví velkou část svého předškolního věku. A na památku pro každého připravily se svými učitelkami malý dáreček a omalovánky. "Mareček by měl sice nastupovat až v lednu, ale nabídky jsme i s mužem rádi využili. Hrozně se mu tady líbilo, každou hračku chtěl ozkoušet, nestyděl se. Myslím, že tady bude spokojený," řekla Deníku jedna z maminek Aneta Ocelíková.