V prostoru malebného náměstí v Plané jsou umístěny informační šipky, které návštěvníky k veřejným WC nasměrují. Najít by ho měl bez problému každý. Pokud však máte naspěch a nemáte u sebe drobné mince, máte smůlu a může vás potkat nemilá událost. Dveře toalet se totiž otevřou až po vhození peněz do automatu, který však nevrací, takže pokud v kapse najdete pouze dvacku nebo padesátku, „odskočení“ se vám poněkud prodraží. Pokud částku deseti korun poskládáte z drobných mincí, je vše v pořádku. Pro majitele euroklíče je vstup zdarma, invalidé si mohou euroklíč zapůjčit v infocentru či na městském úřadě.

S připravenou desetikorunou vyrazila k toaletám reportérka Tachovského deníku. A byla to právě ona, kdo odhalil poškození skříňky na mince. Poté, co vhodila desetikačku do automatu, dveře se neotevřely. Mince však zpět nevypadla, automat ji nevrátil. Při bližším zkoumání si reportérka všimla, že stroj je poškozen. Proto vyrazila zjistit, kdo je pověřen správou WC, a rázem tak přidělala vrásky na čele vedoucí odboru kultury Petře Tomáškové, do jejíž kompetence správa veřejných toalet v Plané spadá.

Ta zjistila, že z poškozeného zásobníku na mince byly prozatím neznámým pachatelem peníze odcizeny. Kvůli poškození mincovníku došlo k znemožnění používání automatu. „Také vzhledem k ceně mincovníku jsme celou záležitost nahlásili na Policii ČR, která ji má v šetření,“ řekla Deníku ke vzniklé situaci o pár hodin později Tomášková.

Poté, co se podařilo toalety zpřístupnit, Deník nahlédl do kabinek. V nich bylo stejně jako u umyvadel čisto, pouze některý z pánů pohodil papírové utěrky mimo koš. V kabinkách nechyběl toaletní papír, zásobníky na tekuté mýdlo byly doplněny, funkční byl také sušič rukou a nechyběly ani papírové ručníky.

„Provozování veřejných toalet je samozřejmě služba obyvatelům a turistům, nicméně přináší neustále spoustu starostí a problémů,“ řekla Deníku Petra Tomášková. „Vandalismu lze jen těžko zabránit, ale věříme, že v součinnosti s policií se tato situace již nebude opakovat.“ A dodává, že sehnat odpovídající mincovník do automatu bude nějakou chvíli trvat.

Dveře veřejných toalet tak zůstanou do doby opravy po celý den odemčeny, použití bude zdarma.