Patnáctiletý rybář Matěj Houška, který na západě Čech už několik let objevuje zapomenuté revíry, se dostal jako jediný český rybář na titulní stranu světového měsíčníku pro pány, Esquire. Student osmiletého gymnázia ve Stříbře si focení užíval, ale také se mu povedl kapitální úlovek. Tím byl obří sumec chycený v Labi, na kterého se Matěj těšil a připravoval už od svých tří let.

Silným zážitkem byl pro Matěje Houšku úlovek obřího sumce ve vodách Labe. | Video: František Houška

Jak Matěj říká, focení pro časopis bylo plné emocí, očekávání i napětí. „Hned na úvod vystoupil z auta hlavní fotograf Benedikt Renč - jeden z našich nejúspěšnějších fotografů, který fotí ty největší světové hvězdy, jako je třeba Johnny Depp nebo Sylvester Stallone. Nikdy předtím jsem profesionální focení se štábem neabsolvoval, takže jsem měl trochu strach z toho, co přijde,“ líčí Matěj situaci před focením. Vzápětí ale přišlo ujištění a pohoda. „Ben mi řekl jednu věc, která u mě hned vše změnila Matěji, úplně stačí, když budeš prostě přirozený. Od té chvíle jsem si focení a práci s celým týmem jen neskutečně užíval, protože všichni byli naprosto úžasní. No, a když mi na konci focení pan šéfredaktor oznámil, že budu na hlavní straně magazínu, byla to už jen taková perlička na závěr tohoto prima dne.“

Patnáctiletý hoch, který s rodinou natočil už řadu dokumentů týkajících se rybaření v zapomenutých revírech, na focení nezapomene. „Poznal jsem totiž nové a skvělé lidi, získal nové zkušenosti a hlavně, já to neberu jako pouze svůj úspěch, ale jako úspěch nás všech českých rybářů. To, že červnové číslo magazínu Esquire bylo věnováno poprvé v historii českému rybolovu, je přeci úžasné.“

Velké dobrodružství se sumcem

Jako rybář ale tráví samozřejmě spoustu času u vody rybníků i řek a s rodiči na lodi, a to nejen na Hracholuskách. Jeho velikou touhou už od tří let, kdy s rybařením začínal, bylo chytit obřího sumce. Na takovou rybu je ale potřeba i pečlivá příprava. Postupně se učil o životu i lovu sumce, zdokonaloval se v samotném lovu a také hledal lokality, kde by se mohl velký sumec vyskytovat. „Na začátku roku jsem si řekl, že teď je ta pravá chvíle, abych se vydal za velkým sumčím dobrodružstvím. Vyjeli jsme tedy hned na začátku prázdnin a brázdili s naší lodí české řeky skoro dva měsíce vkuse. Po více jak jeden a půl měsíci to konečně přišlo a už od záseku mi bylo jasné, že tohle je ta ryba, na kterou jsem se připravoval od tří let,“ popisuje rybolov Matěj, kdy do souboje dal úplně všechno, a když se sumec vynořil u lodi, měl pocit, na který jak říká nezapomene. „Musím ještě zmínit, že na začátku výpravy se mi dokonce podařilo přelstít a dostat na prut ještě mnohem většího sumce, opravdové monstrum, ale souboj s ním jsem bohužel prohrál.“

Zdroj: František Houška

Dnes za velkými sumci jezdí rybáři do zahraničí třeba do Itálie nebo Francie. Matěj ale chtěl ulovit velkého sumce z naší české řeky, což je prý mnohem obtížnější, a i zkušený rybář potřebuje nejenom velké odhodlání, ale i rybářské štěstí. Lovil tedy na několika českých řekách a nakonec mu vysněný sumec zabral ve vodách Labe.

Jako student musí zvládat nejen obrovského koníčka a zálibu, ale také školu. „Je to opravdu fuška a narovinu ani nevím kam dřív. Já mám ale rád v životě různorodost, a hlavně aby se člověk nenudil, takže zatím mě to takto opravdu baví a už se moc těším na další nové projekty, které jsou přede mnou,“ dodává.

Rodina se raduje ze společného rybaření a dobrodružství na vodě i množství dobrých zpráv, které Matěj dostává. „Svým příkladem inspiruje obrovský počet hlavně mladých lidí a nejenom k rybaření, ale i k tomu, aby neseděli jen u mobilů a třeba vyrazili i do přírody. A to nás strašně těší,“ říká Matějův tatínek František Houška. O popularitě mladého rybáře svědčí i publikovaná videa z rybolovů. Mají i přes milion shlédnutí. Matěj také vystupoval se s vojí přednáškou v zaplněné O2 Aréně a o svém koníčku a zálibě hovořil v TV Nova (Snídaně) a na TV Óčko.