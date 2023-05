Omezení rychlosti na silnici č. 199 mezi Novou Hospodou a obcí Tisová, která byla donedávna děravá a znepříjemňovala život řidičům, je pryč. Komunikace je vyspravená několika pruhy asfaltové emulze.

Opravená silnice u Tisové. | Video: Deník/Monika Šavlová

Ta by měla vydržet do příštího roku, kdy, jak už dříve řekl Deníku Jiří Slapnička, pracovník Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, z provozního střediska okresu Tachov, by mělo dojít k výměně obrusné vrstvy v celém úseku.

„No lepší aspoň tohle, než jak to bylo, budeme tedy doufat, že to skutečně chvíli vydrží,“ vyjádřil svůj názor Josef H. z Tachova, který po silnici denně jezdí do práce.

