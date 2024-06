Opravovaný úsek je značen dopravními značkami, které řidiče upozorňují, že musí razantně snížit rychlost a dbát v těchto místech zvýšené opatrnosti. „V délce 1,5 kilometru bude na silnici položen nový odpovídající asfaltový povrch, jehož životnost by měla být zhruba 10 let,“ řekl Deníku na jaře dnes již bývalý vedoucí přípravy a realizace staveb Josef Popule ze správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Konečně se začala opravovat silnice II/199 v úseku od Nové Strasti k Tisové. Komunikace, která byla ještě donedávna samá díra a to i přesto, že v loňské roce došlo k opravě několika pruhy asfaltové emulze, je prozatím pouze vyfrézovaná.

Přestože je vyfrézováno, finišer prozatím stojí. Pokládka povrchu se dle informací Deníku pozdržela z důvodu technického problému v obalovně, začít by se mělo v pátek 7. června. „Práce na stavební akci II/199 Nová Strast – Tisová by měly probíhat do konce tohoto měsíce,“ odpověděla Deníku nová vedoucí přípravy a realizace staveb Tachov Alžběta Musilová.