Pro projekt s názvem Nápad pro Planou vyčlenila letos tamější radnice půl milionu korun. Do konce listopadu posílali plánští obyvatelé nápady, jak by se daly finance využít. Vedení města v lednu všech čtrnáct představilo a diskutovalo o nich v Kiněnekině. „Některé bylo potřeba upravit tak, aby je bylo možné realizovat. Všechny úpravy jsme vždy konzultovali s jejich navrhovateli,“ uvedla starostka Plané Martina Němečková. Do užšího výběru se pak dostala desítka návrhů, o kterých od 1. do 13. března měla veřejnost možnost hlasovat. Podmínkou bylo, aby se zapojilo alespoň 200 obyvatel. Hlasování, které probíhalo na webu, nebo v plánském infocentru, se nakonec zúčastnilo 216 hlasujících.