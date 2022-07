Děti se letos s vedoucími sešly poprvé v pondělí 18. července, kdy se rozdělily do týmů hasičů, policistů a záchranářů. Prvním z mnoha úkolů bylo nakreslit si svoji týmovou vlajku. Malí táborníci se v průběhu celého týdne seznamovali s činností členů IZS, dozvěděli se spoustu užitečných informací a leccos si mohli sami vyzkoušet. Setkali se s opravdovými záchranáři, kteří jim vyprávěli zážitky ze své náročné práce, podělili se s nimi o nabité zkušenosti a zkontrolovali lékařský kufřík, které si děti předtím samy vyrobily a seskládaly. Obrovským zážitkem byla prohlídka strážské hasičárny stejně jako zkouška stříkání z vodního děla. "Děti se sice po této zkušenosti podobaly spíše vodníkům než mladým hasičům, ale jejich radost neznala mezí a celou cestu zpět do školy, kde jsme měli po celou dobu tábora svoji základnu, vesele brebentily a vykřikovaly svoje zážitky," směje se při vzpomínce jedna z vedoucích Kateřina Šlehoberová. V průběhu táborového dění nechyběla návštěva ani policistů, kteří dětem ukázali nejen vybavení auta, ale nechali je vyzkoušet pomocí brýlí jak vidí opilý člověk, jak se snímají otisky a spoustu dalšího z policejní práce.

Vzdělávání bylo samozřejmě proloženo zábavou. Táborníci tak v lese postavili domečky zvířátkům, vyrobili si táborová trika a došlo i na vaření guláše, který se bohužel z důvodu sucha nemohl vařit dle původního plánu v kotlíku v přírodě, ale ukuchtili ho ve školní cvičné jídelně. Vyvrcholením celého týdne byla návštěva principála plzeňského Muzea strašidel Zdeňka Zajíčka. Do pohádek, které vyprávěl, vtáhl všechny účastníky bez rozdílu věku. "Nasmáli jsme se všichni, nejen děti, ale i dospělí," usmívá se další z vedoucích Vlasta Hradilová, která po celou dobu tábora bavila děti hraním na kytaru a písničkami. A po klidném dopoledni zakončily vedoucí celý tábor cvičným poplachem, kdy si děti vyzkoušely rychlé hromadné opuštění budovy.

"Veliké díky patří všem, kteří zpříjemnili dětem tento týden, ale také panu kuchaři a jeho týmu v Rekreačním středisku Sycherák, kde nám vařili obědy.. Dětí bylo 37 ve věku od 5 do 10 let a nám vedoucím pak pomáhalo ještě sedm starších dětí ve věku 12 - 15 let," řekla Deníku závěrem Stonožka Šlehoberová.