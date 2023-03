Celoškolní projekt s tematikou zdravé výživy zaměřený na sýry proběhl v minulém týdnu v základní škole v Konstantinových Lázních. Zapojili se do něj žáci všech tříd a děti v jeho průběhu mohly plně popustit uzdu své fantazii v mnoha oborech.

Výrobu sýru, dojení a pečení sýrových dobrot si zkusily děti ze základky v Konstantinových Lázních. | Foto: ZŠ Konstantinovy Lázně

„V rámci státem dotované akce Mléko do škol dostávají žáci pravidelně jednou za měsíc mléčný výrobek,“ řekla Deníku ředitelka školy Alena Kaľavská. Dle jejích slov je škola tentokrát použila do svého projektu a žáci si na nich ověřovali své hypotézy z oblasti mléčných výrobků a zkoušeli také upéct sýrové dobroty. V průběhu týdne panoval v celé škole čilý ruch, děti zhlédly tematická videa a udělaly si představu, jak se zpracovává mléko, co předchází výrobě sýru a jak samotná výroba probíhá. Ze zakoupeného bílého jogurtu si zkusily vyrobit lučinu, kterou si i samy ochutily a následně při společné svačině také snědly.

„Největším zážitkem pro všechny byl trenažér na dojení,“ usmívá se ředitelka. Žáci mohli na vlastní oči vidět a zkusit si, jak se v minulosti běžně získávalo mléko, tedy činnost, kterou v dobách dřívějších ovládal na statku téměř každý. Zároveň porovnávali výhody a nevýhody manuálního dojení oproti přístrojovému, které viděli v promítaných dokumentárních filmech. „Na jaře se půjdeme podívat na farmu, abychom svá konstatování ověřili v praxi,“ dodala závěrem Kaľavská.