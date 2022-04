Ve třídě Sluníček si společně vyprávěli o jednotlivých druzích odpadu, do jakého kontejneru který patří, proč je třeba jej třídit, jaký dopad může mít v budoucnosti necitlivé chování k životnímu prostředí. Zdůrazněno bylo několikrát také vhodné a nevhodné chování v přírodě.

"A abychom nezůstali pouze u slov, podnikla malá Sluníčka vycházku do klášterního parku. Společně jsme pozorovali a poznávali právě kvetoucí rostliny, poslouchali zpěv ptáků a při troše štěstí některé děti zahlédly i srny. Cestou plnily děti různé úkoly, při kterých si ověřovaly své nově nabyté vědomosti," vylíčila ekologickou procházku jedna z učitelek Pavla Kovaříková. Tím však program celé propracované výchovné akce zdaleka nekončil.

Cestou zpět do školky děti zažily nečekané a smutné překvapení. Na kraji oblíbeného parku potkaly plačící lesní víly. Zahrnuly je dotazy, proč pláčou, a jak jim mohou pomoci. S očima zalitými slzami ukázaly víly kolem sebe na hromadu odpadků, která se v parku objevila po návštěvě neukázněných turistů, kteří navíc svým křikem vyplašili zvířátka v širokém okolí. Malí ekologové se rozhodli vzít věci do svých rukou, našli ztracená zvířátka a pomohli posbírat všechny odpadky. Ty odnesli a ve městě roztřídili a vyhodili do správných kontejnerů. Šťastné lesní víly pak mávnutím hůlky vykouzlily dětem odměnou za pomoc malou sladkou odměnu.