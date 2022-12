Proto se v Prostiboři rozhodli, že mu ulehčí a pro své nejmenší připravili Mikulášskou stopovačku. "Vloni pochůzce Mikuláše po domácnostech zabránila pandemie. Proto jsme vymysleli náhradní řešení. Stopovačka měla úspěch a tak jsme se rozhodli, že na ni letos navážeme a vlastně pomůžeme vzniku další obecní tradice. Naše děti se vyhnou strachu z čertů, i když by jim to možná někdy na chvilku neuškodilo, ale rozhodně nezapomenou na jednu z nejkrásnějších a nejzajímavějších biblických postav," vysvětlila s úsměvem starostka obce Barbora Nováková. "O to spíše, když naše obec má ve správě i zdejší kostel nesoucí jméno svatého Mikuláše," dodala.