Do mezinárodního projektu Erasmus s cílem vytvořit příručku pro ochranu životního prostředí, se vedle škol z Německa, Polska a Chorvatska zapojili také žáci Základní školy Revoluční ve Stříbře.

Děti poznávaly zvířecí stopy. | Foto: Jaroslava Londová

"Projekt je rozdělen do několika tematických celků. V současné době se zabýváme lesním hospodářstvím, životem v lese, výsadbou lesa či jeho obnovou a ochranou," sdělila Deníku učitelka první třídy Jaroslava Londová. Jak dodala, vzhledem k současné situaci se nemohou uskutečnit mezinárodní výjezdové aktivity, a tak jsou projektové činnosti zahrnuty do běžné výuky. "Žáci první třídy se zapojili do projektu v hodinách prvouky a přírodovědy. V netradičním vyučování, které bylo propojeno prožitkovými činnostmi, jsme se dozvěděli o životě některých lesních zvířat," doplnila učitelka.