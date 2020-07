Děti zahrály na příměstském táboře pohádku o Sněhurce

Odbor kultury v Plané připravil pro děti dětský divadelní a tvůrčí příměstský tábor. Děti ve věku od čtyř do sedmi let se s lektorkou Gábinou Berkovou scházely každý den v ráno v půl deváté, aby si užily her, zpěvu, ale také tance či divadelních projevů.

Děti zahrály na příměstském táboře pohádku o Sněhurce. | Foto: Archiv Petry Tomáškové