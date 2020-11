Nedostatek výpočetní techniky, personálu nebo prodloužené služby – tak to vypadá v dětských domovech v Plzeňském kraji. Ty se totiž kvůli pandemii koronaviru a následnému zavření škol dostaly do složité situace, protože distanční výuka je pro ně obtížná.

Podle ředitelky Dětského domova Domino v Plzni Nadi Erbové je domácí vyučování více než složité. „Sami si vaříme, pereme, a navíc i vyučujeme. Kvůli opatřením nemůžeme slučovat děti z jednotlivých skupin. V každé skupině je tak sedm dětí, které ale chodí do různých tříd, a není tak možné, aby se dohromady učili například deváťáci, což by celou situaci usnadnilo,“ popsala Erbová s tím, že mladším dětem se pak snaží pomáhat i starší. „Máme děti, které studují střední a vysoké školy a bydlí v samostatných bytech. Ty pak mladší doučují,“ poznamenala.

V dětském domově v Nepomuku v současné době pomáhají s distanční výukou studenti Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. „Výuka probíhá každý den od 8 do 12 hodin a zvládáme ji právě díky studentům. Na každou rodinnou skupinu máme jeden počítač, který si děti v případě potřeby půjčují, a také máme zapůjčené tablety ze základní školy v Nepomuku,“ řekl Deníku ředitel domova Roman Suda a dodal, že další studenti by od příštího týdne měli přijít také do rodinné skupiny v Blovicích. „Potřebují praxi a do běžných škol se teď nedostanou, takže je to určitě výhodné i pro ně,“ uzavřel Suda.

Že je distanční výuka pro domovy náročná, potvrdil také zástupce ředitelky dětského domova v Kašperských Horách Petr Urban. „Musíme přidávat další směny, takže zaměstnanci i v týdnu slouží 12 hodin a je to pro ně neskutečná nálož. Máme celkem 8 lidí na služby, z toho je jedna důchodkyně a dvě studentky. Ty mají teď ovšem také distanční výuku, takže je to opravdu komplikované,“ upozornil Urban.

Nabídku od dobrovolníků domov prozatím nevyužil. „Nákaza se nám vyhnula a chceme to tak samozřejmě nadále udržet, proto jsme nežádali o pomoc dobrovolníky. Pokud to ale bude nutné, určitě se na ně obrátíme,“ vysvětlil Urban a doplnil, že s uzavřením praktických škol bude muset domov řešit i technické zajištění distanční výuky. „Pro žáky speciálních škol už nebudeme mít počítače, což budeme muset co nejdříve vyřešit,“ doplnil zástupce.