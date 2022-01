Nejinak je tomu letos. Jak informoval sbormistr Josef Brabenec, v současné době sbor přijímá nové zpěváky do svých přípravek. Hlásit se mohou děti od šesti let až po pátou třídu. „Zájemci mohou přijít do 31. ledna vždy od pondělí do pátku do Zámeckého mlýna,“ uvedl sbormistr. Ve mlýně, který je základnou sboru, je možné se hlásit vždy od 14.15 do 16 hodin.