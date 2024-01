Developer Jaroslav Třešňák smí zbourat kulturní památku v Tachově, budovu bývalé jídelny a kuchyně v areálu někdejší tabákové továrny, přestože památkáři nesouhlasí. Podle Ministerstva kultury splnil všechny podmínky, které mu ministerstvo uložilo.

Areál někdejší tabákové firmy v Tachově. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Rozhodnutí padlo letos 8. ledna a není to poprvé, kdy ministerstvo developerovi Třešňákovi vyhovělo. Informoval o tom server iRozhlas.cz. Když Ministerstvo kultury v roce 2013 rozhodovalo o areálu bývalé tabákové továrny v Tachově, došlo k závěru, že má tak významné „historické, architektonické a urbanistické hodnoty“, že je potřeba ji chránit. Letos v lednu však ministerstvo svůj názor změnilo a rozhodlo, že budova zase tak cenná není a developer ji může zbourat. „Ministerstvo kultury se rozhodlo zrušit prohlášení budovy bývalé kuchyně a jídelny v Tachově za kulturní památku,“ řekla Radiožurnálu mluvčí ministerstva Ivana Awwadová. „Deponováním vybraných architektonických a řemeslných prvků, které budou následně znovu použity při obnově některého z památkově chráněných objektů v areálu, dojde dle názoru ministerstva kultury k dostatečnému zachování památkově nejhodnotnějších prvků stavby,“ doplnila dále Awwadová.

Památkáři s rozhodnutím ministerstva nesouhlasí, jenže proti němu nic nezmůžou. „Rozhodnutí ministerstva kultury nás v žádném případě netěší,“ uvedl pro iRozhlas.cz Petr Sokol, ředitel Národního památkového ústavu v Plzni, pod který Tachov spadá. „Nadále trvá náš předchozí názor, to znamená, že nesouhlasíme se zrušením památkové ochrany budovy. My se domníváme, že památkové hodnoty ta budova stále má a jsou dané nejenom kontextem s ostatními částmi areálu tabákové továrny, ale i s vlastními architektonickými i uměleckořemeslnými prvky v interiéru. Nejvíce se to týká dvojramenného žulového schodiště s ozdobným litinovým zábradlím,“ doplnil Sokol.

Sponzor kampaně Miloše Zemana chce v Tachově zbourat památku

Ministerstvo se obrátilo také na tachovskou radnici a Krajský úřad Plzeňského kraje. A ty s žádostí o zrušení památkové ochrany souhlasily. Podle slov mluvčí ministerstva Awwadové se ministerstvo rozhodlo přiklonit k názoru krajského úřadu a obce s rozšířenou působností.

Jak uvedl v květnu pro iRozhlas.cz, Jaroslav Třešňák chce v hlavní tovární budově vybudovat kavárnu s pekárnou, cukrárnu, lékárnu, butiky a restauraci. Vedle ní by měl stát supermarket, o kus dále pak dva domy s byty a podzemními garážemi, parkoviště a pás dalších bytových domů. Právě pás bytových domů Třešňák plánuje postavit na místě, kde stojí budova bývalé kuchyně a jídelny, proto ji chce zbourat. Areál je však včetně jídelny je od roku 2012 kulturní památkou, proto se k jeho záměru musel vyjádřit Národní památkový ústav v Plzni. Ten souhlasil s budováním obchodů v hlavní budově, byl ale proti demolici jídelny.