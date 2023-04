Hity devadesátých let dostaly do varu tanečníky na Disco plese v sobotu večer v kulturním domě ve Stříbře. Pořádající Umakart & Hallogen – Disco Team připravil pro účastníky plesu pestrou nabídku od osmi diskžokejů.

Disco ples ve Stříbře. | Video: Deník/Monika Šavlová

„V roce 1992 až 1994 jsme zde v kulturním domě hrávali pravidelně, od roku 1995 do roku 2000 jsme dělali diskotéky v Besedě,“ řekl Deníku jeden z hlavních pořadatelů, DJ Václav Motyka. Podle jeho slov pak skončila éra devadesátek a o diskotéky přestal být větší zájem. „Ale v roce 2018 jsme se sem po 25-ti letech vrátili a je to parádní. Chodí si zatancovat a pobavit se publikum všech věkových kategorií, což nás samozřejmě velmi těší,“ dodává druhý pořádající Tomáš Nimč. Od té doby každoroční akci, která pravidelně zaplní sál, vynechali jen v roce 2021, kdy to nedovolila koronovirová pandemie.

Zatrsat si v rytmu disca dorazila také Hana Syrová z Kladrub. „Parádní akce, skvělá muzika. Trochu vzpomínáme na mládí, trochu rozjímáme, hodně tančíme, prostě moc si to tu s mužem užíváme,“ pochvalovala si pohodový večer.

