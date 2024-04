Vroucím kotlem by se dal nazvat v pořadí již devátý ročník diskuzního pořadu, který se konal ve čtvrtek dopoledne ve společenském sále areálu Mže v Tachově. Starosta města Tachova Petr Vrána se zde setkal zhruba se 120 žáky a studenty tachovských škol, aby s nimi podiskutoval o otázkách chodu města, jejich připomínkách a návrzích. Začalo to rozpačitě, s otázkami omladina nejprve otálela, ale s přibývajícím časem je začali student na starostu města Tachov Petra Vránu doslova valit, až se zdálo, že ho chtějí v kotli alespoň podusit.

Moderátor Josef Kožnar, vedoucí odboru školství, který pořadem přítomné provedl, plánoval stejně jako v uplynulém roce setkání na rovnou hodinu a stejně jako vloni, se mu i letos diskuze vymkla a studenti nechtěli starostu nakonec pustit aniž by odpověděl na všechny otázky. „Řeší starosti nás všech, proto je to starosta, k vašim otázkám je otevřený, tak se nebojte se ptát,“ vybízel studenty. Jeho slova potvrdil sám Vrána, který uvedl, že je rád, že se diskusní pořad koná, že vedení města pohled omladiny zajímá a že ho těší vznik studentského parlamentu, který se bude se zástupci města pravidelně scházet jednou za měsíc. Také připomněl, že z loňského diskusního pořadu vzešlo 13 podnětů, z nichž většinu může v letošním roce již označit za splněné, další jsou rozpracované a k jejich splnění dojde nejdéle v příštím roce.

O štěňata vyhozená v lese byl obrovský zájem, jsou rozebrána

„Doufám, že se zde dozvíme, co se v městě chystá do budoucna nejen na pár měsíců, ale i na delší časové období,“ řekla Deníku před začátkem diskuze Simona Kocourková z tachovského gymnázia. Ta přiznala, že městem tolik propagovanou aplikaci Munipolis ve svém mobilu zatím nemá, ale že se do budoucna chystá se zaregistrovat. „Já bych rád položil spíše osobní otázku. Zajímalo by mě, jak pana starostu to starostování baví po roce a půl, kdy je ve funkci,“ plánoval si další gymnazista Matěj Kormoš.

Úplně první otázku na rozproudění debaty položil sám Josef Kožnar a týkala se starostova názoru na právě dokončenou Jízdárnu ve Světcích. „Je to klenot a chceme, aby se s ní každý Tachovan identifikoval,“ odpověděl a neopomněl vyzdvihnout kastelána Pavla Voltra, který je s tachovským zámkem a jízdárnou už roky pevně spjat a každá z jím prováděných prohlídek je něčím jedinečná a výjimečná.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Jak město plánuje oživit náměstí?“ zajímalo Tomáše Kafoňka z ZŠ Zárečná. „Na osudu náměstí nám velmi záleží, proto mimo jiné také v současné době jednáme s Jednotou Tachov o odkoupení jednoho z tamních velmi nevzhledných domů, který jí patří. Vzniknout by zde mohlo společenské centrum s nějakými službami, například kavárnou a podobně. Jinak chceme po rekonstrukci náměstí na něm pořádat různé společenské akce. A také na něj chceme navrátit trhy, pro tento účel už jsme nakoupili jednotné stánky,“ odpověděl mu starosta. Josef Lapka starostu města upozornil na zhoršující se stav skateparku. „V budoucnu cílíme spíše na vybudování pumptracku,“ dostal odpověď. Hanu Riantovou pro změnu trápí dle jejího názoru nedostačující stadion, atleti musí na tréninky dojíždět do Stříbra. „Já vidím problém hlavně v absenci atletického klubu v Tachově,“ mínil starosta. „Jediný atletický klub tady funguje pod DDM a je zaměřen na předškoláky,“ doplnil moderátor Josef Kožnar. Na hlavu starosty se snesly také otázky týkající se koupaliště, letního kina či autobusového nádraží. Na každou se tázanému dostalo odpovědi.

Tetování je umění, které zůstává, říká mladá tatérka Michaela Křižková z Boru

Emu Čápovou pak zajímala otázka dětských lékařů v okresním městě, Terezu Mojžíšovou pak pro změnu plánované akce na léto. Smutným zjištěním se ukázala skutečnost, že ve chvíli, kdy se starosta optal studentů na to, kdo plánuje jít v sobotu 6. dubna na akci Ukliďme Tachov, sklonili do jednoho hlavu a nepřihlásil se nikdo a to i přesto, že mezi připomínkami z řad studentů byl i nepořádek u kontejnerů a popelnic po městě. Místostarosta Jan Straka při té příležitosti vyzval studenty, aby se oni stali těmi autoritami, kteří budou motivovat mladší spolužáky k pořádku a úklidu.

Podívejte se - Jarní květena v Borském parku. Kvetou sasanky i ladoňky

Jednou z otázek, které v průběhu debaty padly, byla otázka vzájemné spolupráce s opozicí. „Zhruba v 80ti procentech se shodneme, takže si myslím, že je vše v pořádku,“ nechal se slyšet Petr Vrána a svoje slova potvrdil ve chvíli, kdy k odpovědím přizval i místostarostku Vendulu Machovou a místostarostu Jana Straku, kteří se také zúčastnili.

I letošní veškeré podněty po celou dobu diskuse pečlivě zapisovala místostarostka města Vendula Machová s tím, že se jimi bude vedení města v následujících týdnech a měsících zabývat.