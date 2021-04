Předškoláci v kladrubské mateřské škole se pomalu loučí s distanční výukou, kterou v nouzovém stavu povinně absolvovali. Provoz školky v Kladrubech je značně omezen již od podzimu loňského roku, a tak pedagožky hledaly řešení, kterak děti i na dálku motivovat.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Poté, co se jim podařilo se všemi rodiči navázat emailové spojení, začaly připravovat a zasílat tématicky zaměřené projekty. "Snažíme se děti zaujmout i doma. Ve školce si jejich pozornost ohlídáme, na dálku je to poněkud horší, ale i tak se snažíme, aby předškolní příprava byla pro děti zajímavá i v jejich domovech. Jsme si vědomé toho, že je to větší zátěž pro rodiče, ale jiného řešení v této době prostě není," řekla Deníku jedna z učitelek mateřské školy Zuzana Křížová. Témata jako Pohádka, Maminky, Budu školák a další se setkala s pozitivními reakcemi dětí i rodičů. Do školního emailu kromě vypracovaných projektů přišlo i mnoho pochval z řad rodičů.