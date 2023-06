Poklad na konci duhy, zvuky klarinetů, fléten, trubek a kytar, chutné domácí občerstvení a především dobrá nálada spojená s krásným divadelním a hudebním zážitkem.

Za své vystoupení v Prostiboři sklidili žáci Základní umělecké školy ve Stříbře sklidili velké ovace | Video: Deník/Monika Šavlová

Podvečerní malý hudební a divadelní festival se v Prostiboři pořadatelům skutečně vydařil, příjemnou atmosféru umocnilo prostředí kostela sv. Mikuláše, kde se celá akce v pondělí 26. června konala.

„Původně to měl být takový historicky první malý prostibořský open air festival v prostoru u našeho oblíbeného rybníčku. Ale to horko je opravdu obtěžující, a tak jsme narychlo zvolili variantu pohody v chladném prostředí našeho kostela. A myslím, že to byla dobrá volba,“ vysvětlila starostka obce Barbora Nováková, která se ujala moderování a tato role jí skutečně sedla.

„Prvotní myšlenkou celé akce bylo přinést do obce další dávku kultury. V Prostiboři máme nadané děti, které navštěvují stříbrskou zušku. Některé hrají na různé hudební nástroje, ale dvě děvčata jsou členkami divadelního souboru A sakra. A tak jsme si řekli, že by bylo hezké, kdyby nacvičené představení Poklad na konci duhy předvedl soubor i tady u nás,“ řekla Deníku Nováková.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

A když už do Prostiboře měla vážit cestu divadelní část umělecké školy s paní učitelkou Terezií Pecharovou, oslovila starostka také další dva pedagogy – Miloše Matějku a Daniela Baxu – se žádostí o hudební vystoupení. Ti souhlasili a nakonec samotnou organizátorku mile překvapili, neb na festival dovezli více vystupujících, než původně avizovali.

Netradičně pojatý minifestival si nenechala ujít ani Lenka Žílová z Kladrub. „Hraje zde dneska můj syn, tak jsem si ho přijela poslechnout. A jsem nadšená. Doslova mne pohltila ta pohodová domácí atmosféra, která tu panuje. Divadelní představení bylo skutečně povedené,“ neskrývala dobrou náladu z nabytého prožitku.

Prostibořští jsou vyhlášení labužníci, a tak ani na minifestiválku nechybělo domácí občerstvení, které připravily zdejší hospodyňky. Po bábovkách a bublaninách se jen zaprášilo.

„Tady se nám líbí, vládne tu skutečně klid a pohoda, rádi přijedeme zase,“ usmíval se na konci programu Miloš Matějka, učitel ZUŠ Stříbro.