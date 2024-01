Vichřice, která se v období svátků přehnala okresem, naštěstí nepoškodila žádný z památných stromů Dlouhé aleje v Tachově, která je kandidátkou na Alej roku 2023. Obrovské poryvy větru sice nakonec vyvrátily břehový porost kolem tudy protékající řeky Mže, památné stromy naštěstí nedoznaly žádné větší újmy.

Dlouhá alej v Tachově | Video: Deník/Monika Šavlová

Vedení města Tachov přihlásilo oblíbenou alej k minerálnímu prameni, loňskou vítězku soutěže v Plzeňském kraji, do soutěže i letos. Hlasování se pomalu chýlí ke konci, stále je však možno tachovskému historickému přírodnímu pokladu dát svůj hlas, díky němuž může alej postoupit do celostátního kola. „Hlasování končí 25. ledna ve 24:00 hodin. Přejeme si, aby naše alej uspěla i na celorepublikové úrovni, určitě by si toto ocenění zasloužila,“ připomíná Jan Straka, místostarosta města Tachov.

Alej je možno podpořit na adrese: https://alejroku.cz/2023/alej-k-mineralnimu-prameni-dlouha-alej

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Hlas je však platný až po potvrzení odkazu, který hlasující obdrží na jím uvedený e-mail.

Do soutěže je z Plzeňského kraje kromě Dlouhé aleje z Tachova nahlášena také třešňová alej v Chudenicích, alej k Vavřinečku v Domažlicích, topolová alej údolím Úslavy, alej k Pozorce a březová alej ke kostelu sv. Máří Magdaleny u Velhartic.